Расшифрован черный ящик разбившегося в Дагестане вертолета

Окончена работа с черным ящиком вертолета, который разбился 7 ноября в Дагестане, о результатах рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
В следственном ведомстве уточнили, что бортовой самописец был направлен в Межгосударственный авиационный комитет.
В управлении уточнили, что, по предварительным данным, вертолет был полностью исправен, поэтому в качестве основной версии авиакатастрофы сейчас рассматривается ошибка пилотирования.
В ведомстве также рассказали о жертвах и пострадавших в результате крушения. В общей сложности в трагедии погибли пять человек, еще двое пострадали. Один из раненых проходит лечение в реанимации. Состояние второго удалось стабилизировать.
Продолжается расследование возбужденного ранее уголовного дела, ведутся экспертизы, включая авиационно-техническую и химическую.