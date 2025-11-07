Вестник Кавказа

Расшифрован черный ящик разбившегося в Дагестане вертолета

Расшифрован черный ящик разбившегося в Дагестане вертолета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты завершили расшифровку черного ящика вертолета, потерпевшего крушение на прошлой неделе в Дагестане. Тогда погибли пять человек.

Окончена работа с черным ящиком вертолета, который разбился 7 ноября в Дагестане, о результатах рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

В следственном ведомстве уточнили, что бортовой самописец был направлен в Межгосударственный авиационный комитет.

В управлении уточнили, что, по предварительным данным, вертолет был полностью исправен, поэтому в качестве основной версии авиакатастрофы сейчас рассматривается ошибка пилотирования.

В ведомстве также рассказали о жертвах и пострадавших в результате крушения. В общей сложности в трагедии погибли пять человек, еще двое пострадали. Один из раненых проходит лечение в реанимации. Состояние второго удалось стабилизировать.

Продолжается расследование возбужденного ранее уголовного дела, ведутся экспертизы, включая авиационно-техническую и химическую.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1285 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.