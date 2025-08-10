Вестник Кавказа

Пезешкиан ответил на обращение Нетаньяху к народу Ирана

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Пезешкиан усомнился в обещании Нетаньяху обеспечить Иран водой.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал "пустым" обещание премьера Израиля Биньямина Нетаньяху обеспечить водой народ Ирана в обмен на восстание с целью смены политического режима. 

"Режим, лишивший народ Газы воды и еды, хочет обеспечить народ Ирана водой? Что за пустые обещания!"

– Масуд Пезешкиан

Отметим, что ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к народу Ирана с предложением оказать поддержку в решении водного кризиса, если иранцы свергнут действующую власть. 

Напомним, что в Иране также наблюдается энергокризис из-за изношенности сетей. Власти страны объявили 13 августа выходным днем для чиновников и банковских служащих для экономии энергии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
685 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.