Пезешкиан ответил на обращение Нетаньяху к народу Ирана

Пезешкиан усомнился в обещании Нетаньяху обеспечить Иран водой.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал "пустым" обещание премьера Израиля Биньямина Нетаньяху обеспечить водой народ Ирана в обмен на восстание с целью смены политического режима.
"Режим, лишивший народ Газы воды и еды, хочет обеспечить народ Ирана водой? Что за пустые обещания!"
– Масуд Пезешкиан
Отметим, что ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к народу Ирана с предложением оказать поддержку в решении водного кризиса, если иранцы свергнут действующую власть.
Напомним, что в Иране также наблюдается энергокризис из-за изношенности сетей. Власти страны объявили 13 августа выходным днем для чиновников и банковских служащих для экономии энергии.