Пешеходный мост через Баксан построят в следующем году в КБР

Строительство навесного моста, предназначенного для пешеходов, через реку Баксан стартует в Кабардино-Балкарии в будущем году.

Город Баксан и селение Дыгулыбгей в Кабардино-Балкарии в скором времени свяжет навесной мост, которым смогут пользоваться пешеходы, рассказали в пресс-службе муниципалитета.

По нему местные жители и туристы смогут добираться из парка "Мира, культуры и отдыха" в Баксане в селение Дыгулыбгей.

Глава администрации Баксана Хачим Мамхегов уточнил, что место, где появится мост, уже выбрано.

"Планируется, что строительство моста будет осуществлено в следующем году"

– Хачим Мамхегов

Работы по строительству и благоустройству будут производиться и в зоне отдыха Баксана: там будут укреплять берега Баксана, построят новые беседки.