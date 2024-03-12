Баксанскую нейтринную обсерваторию могут открыть для туристов

Еще одним, поистине уникальным туристическим объектом может прирасти Кабардино-Балкария. Власти рассматривают возможность начать пускать туристов и устраивать мероприятия в подземной обсерватории.

Руководство КБР обсуждает возможность открытия Баксанской нейтринной обсерватории, расположенной в Эльбрусском районе, для туристов, об этом рассказали в правительстве региона.

При этом в обсерватории планируется устраивать интересные научно-популярные мероприятия.

"В частности, на базе обсерватории предлагается организовывать экскурсии с лекциями, встречи с учеными, открывать интерактивные экспозиции, онлайн-ресурсы"

– пресс-служба правительства КБР

Напомним, что Баксанская нейтринная обсерватория, которая относится к Институту ядерных исследований РАН, была открыта в 1973 году. Она располагается под землей. Кроме нее, во всем мире есть только одна аналогичная лаборатория.

В Баксанской обсерватории можно проводить исследования на стыке ряда научных дисциплин – фундаментальной физики, геофизики и астрофизики.

Обсерватория пролегает вдоль штолен, вырубленных в горе Андырчи. В ее состав входит и комплекс наземных лабораторий.