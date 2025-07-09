Вестник Кавказа

Первый рейс в аэропорт Геленджика состоится 18 июля

Геленджик
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
"Аэрофлот" выполнит первый с 2022 года полет в Геленджик 18 июля.

В пресс-службе аэропорта Геленджика подтвердили информацию о первом рейсе до города-курорта 18 июля. 

"По решению Росавиации с 10 июля 2025 года отменен NOTAM, запрещающий полеты в аэропорт Геленджик… Первый рейс в Геленджик состоится 18 июля, его выполнит авиакомпания "Аэрофлот" из Москвы"

– пресс-служба 

В пресс-службе транспортного объекта сообщили о выполнении работ по подготовке аэропорта к запуску. 

Отметим, ранее в СМИ появились сведения о первом рейсе до Геленджика, который должен был быть выполнен 18 июля. В пресс-службе аэропорта эту информацию сначала не подтвердили. 

Напомним, что аэропорты регионов юга России закрыты с 2022 года.

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