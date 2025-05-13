Вестник Кавказа

Первый рейс Габала – Абу-Даби состоится 19 июня

Первый рейс Габала – Абу-Даби состоится 19 июня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полеты авиакомпании Wizz Air из Габалы (Азербайджан) в Абу-Даби (ОАЭ) начнут выполняться через несколько дней – первый рейс назначен на 19 июня.

Венгерская авиакомпания Wizz Air начнет совершать рейсы из Габалы в Абу-Даби с четверга 19 июня, следует из данных онлайн-табло аэропорта Габалы.

Полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Стоит отметить, что, помимо Абу-Даби, в Габалу летают самолеты из Москвы: по средам рейсы Москва-Габала совершает ИрАэро.

Напомним, что Габала находится рядом с популярным горнолыжным комплексом Туфандаг. Достопримечательности вокруг города - руины древней Габалы и село Нидж, где работает этнографический музей под открытым небом, исторический поселок Баскал и ремесленный центр Лагич. Из Лагича, через село Дамирчи и Шамахинскую астрофизическую обсерваторию, можно попасть в город Шамахы, где расположена вторая самая древняя мечеть Кавказа и Ближнего Востока.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1085 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.