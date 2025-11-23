Первый фиджитал-центр скоро откроют в Грозном

Фиджитал-центр впервые создается в Грозном. Он будет действовать на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета.

Торжественное открытие первого фиджитал-центра состоится в Грозном 2 декабря – он будет создан на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова. Подробности рассказал декан университета, президент Национальной студенческой лиги бокса и руководитель Российского студенческого спортивного союза по Чечне Эмин Минцаев.

"У нас планируется открытие первого фиджитал-центра при Грозненском государственном нефтяном техническом университете им. М. Д. Миллионщикова 2 декабря"

– Эмин Минцаев

По его словам, открытие центра планируется включить в программу Всероссийского фестиваля студенческого спорта "Универспортфест". Церемония состоится рано утром, так что уже вечером центр примет свои первые соревнования по компьютерному спорту, пишет ТАСС.