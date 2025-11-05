Лестницу в тысячу ступеней к пещере с родником открыли в горах Чечни

В горах Чечни появилась видовая лестница, ведущая к пещере с родником. Ее открыли в одном из самых древних сел Чечни.

В селе Харкарой в горах Чечни открылась лестница, по которой туристы и местные жители могут подняться к пещере с природным родником. О новой достопримечательности рассказал глава Веденского района Чечни Турпал-Али Абдулазизов.

"Лестница длиной 306 м и с общим количеством около 1 000 ступеней…возведена на средства Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Она стала важным шагом в деле сохранения культурного наследия Харкароя"

– Турпал-Али Абдулазизов

Он отметил, что в процессе восхождения к пещере можно наслаждаться красивыми видами – на лестнице оборудованы смотровые площади, также имеется подсветка.

"Харкарой - одно из древнейших сел Чечни. Здесь расположен родник с целебной водой, старинная башня <…>. Новый маршрут позволит жителям и гостям республики прикоснуться к подлинной истории наших гор"

– Абдулазизов

Харкарой находится на юге Чечни на границе с Дагестаном, время в пути от Грозного до Харкароя составляет около 2,5 часов.