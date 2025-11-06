Вестник Кавказа

Первый березовый сквер появился в Нальчике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице КБР возле железнодорожного вокзала разбили березовый сквер. Деревья высадили в рамках благоустройства и реконструкции территории вокзала.

Возле железнодорожного вокзала в Нальчике появился березовый сквер, озеленение территории стало вторым этапом реконструкции территории перед ж/д вокзалом.

В прошлом году в Нальчике провели капитальный ремонт улицы Осетинской, примыкающей к вокзалу. Теперь, в рамках второго этапа реконструкции привокзальной площади, проводится озеленение.

Первый в Нальчике березовый сквер был разбит при участии сотрудников мэрии города, парламента КЧР, представителей Федерации профсоюзов, местных жителей и железнодорожников.

Глава Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарии Фатимат Амшокова пояснила, что береза – символ России, именно поэтому для озеленения площади было выбрано это дерево. Закладку рощи посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и юбилею российского профсоюзного движения, уточнила она, пишет ТАСС.

