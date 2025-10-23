В Нальчике обсудили вклад народов Северного Кавказа в защиту России

Накануне в столице Кабардино-Балкарии Нальчике прошел молодежный форум "Сила в единстве", темой которого стал исторический вклад народов Северного Кавказа в защиту России на протяжении трех исторических эпох.

В Нальчике на площадке Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М.Бербекова (КБГУ) накануне прошел Северо-Кавказский молодежный форум "Сила в единстве", сообщили в пресс-службе вуза.

"Мероприятие посвящено историческому вкладу народов России, в том числе народов Кавказа, в защиту Родины на протяжении трех исторических эпох: Российской Империи, Советского Союза и современной России"

- пресс-служба КБГУ

Участниками форума стали представители субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) – это ученые, политические и общественные деятели, а также молодежные активисты, а его почетными гостями стали помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка, передает "Это Кавказ".

Для участников форума была подготовлена выставка, посвященная истории республики – в нее вошли арт-объекты, исторические костюмы, оружие, редкие фотографии, книги и документы, написал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Программа форума состояла из выступлений докладчиков, панельной дискуссии и концертной программы, а лучшие представители науки и СМИ регионов СКФО получили благодарственные письма полномочного представителя президента РФ в округе со словами благодарности за активное участие в претворение в жизнь государственной научно-образовательной политики и вклад в защиту исторической памяти.