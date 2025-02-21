Первые жители возвращаются в села Ханюрду и Тезебина Ходжалинского района Азербайджана

Два азербайджанских села сегодня примут первых жителей - группа бывших вынужденных переселенцев из 61 семьи возвращается в родные села в Ходжалы.

Начинается возвращение населения в села Ханюрду и Тезебина Ходжалинского района Азербайджана.

Сегодня в села переедет 61 семья - 247 человек. Ранее эти люди проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных регионах Азербайджана, теперь они вернутся в родные места.

Села, освобожденные от многолетней оккупации, восстанавливаются и возрождаются, наличие жилья и инфраструктуры позволяет начать возвращение жителей.

Ранее сообщалось, что в 2025 году, после завершения ремонтно-восстановительных работ, начнется переселение в 8 сел Ходжалинского района, помимо Ханюрду Тезебина, это села Баллыджа, Дашбулаг, Бадара, Сеидбейли, Ханабад и Шушакенд.