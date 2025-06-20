Первые лица Грузии поздравили сборную по дзюдо с победой на чемпионате мира

Премьер и президент Грузии поздравили сборную страны по дзюдо. Михаил Кавелашвили наградил членов команды орденами Чести.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Михаил Кавелашвили поздравили национальную сборную по дзюдо с победой на мировом первенстве.
Первые лица государства назвали триумф грузинских дзюдоистов историческим. Кавелашвили наградил членов национальной команды, а также руководство федерации орденами Чести.
Помимо этого, по решению руководителя правительства Грузии, за победу на чемпионате мира сборная страны получит денежный приз в размере 1 млн лари.
"Спорт - это та сфера, где мы можем поднять государственный флаг нашей страны на самый высокий уровень и исполнить наш национальный гимн"
- Ираклий Кобахидзе