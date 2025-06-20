Вестник Кавказа

Первые лица Грузии поздравили сборную по дзюдо с победой на чемпионате мира

Первые лица Грузии поздравили сборную по дзюдо с победой на чемпионате мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер и президент Грузии поздравили сборную страны по дзюдо. Михаил Кавелашвили наградил членов команды орденами Чести.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Михаил Кавелашвили поздравили национальную сборную по дзюдо с победой на мировом первенстве.

Первые лица государства назвали триумф грузинских дзюдоистов историческим. Кавелашвили наградил членов национальной команды, а также руководство федерации орденами Чести.

Помимо этого, по решению руководителя правительства Грузии, за победу на чемпионате мира сборная страны получит денежный приз в размере 1 млн лари.

"Спорт - это та сфера, где мы можем поднять государственный флаг нашей страны на самый высокий уровень и исполнить наш национальный гимн"

- Ираклий Кобахидзе

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
670 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.