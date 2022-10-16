Вестник Кавказа

Грузинская сборная по дзюдо стала чемпионом мира

Грузинская сборная по дзюдо стала чемпионом мира
© Фото: Европейская федерация дзюдо
На завершившемся чемпионате мира по дзюдо, проходившем в столице Венгрии Будапеште, сборная Грузии завоевала четыре медали в личном зачете и стала лучшей в мире командном зачете.

Сборная Грузии по дзюдо на чемпионате мира, проходившем в столице Венгрии Будапеште, в финале соревнований обыграла команду Южной Кореи (4:1) и завоевала право носить титул чемпиона мира.

Командный чемпионат проводился смешанным составом (трое мужчин, три женщины) – при том сборная Грузии обошла сборную Японии, которая семь раз подряд удерживала этот почетны титул, передает Sputnik Грузия.

Победа досталась нелегко – для нее грузинским дзюдоистам в 1/8 финала удалось обыграть сборную Китая, в четвертьфинале одолеть сборную Италии, а в полуфинале — семикратного чемпиона мира Японию: счет матча оказался 4:2 в пользу грузинских спортсменов.

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