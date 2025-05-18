Азербайджан стал лучшим в общем зачете Кубка Европы по дзюдо

Азербайджанские дзюдоистки на Кубке Европы завоевали четыре медали, две из них – золотые. Азербайджан стал лидером общего зачета.

Сборная Азербайджана по дзюдо взяла четыре медали на Кубке Европы в Сараево.

"Золото" на соревнованиях завоевали Кёнуль Алиева в весовой категории 48 кг и Гюльтадж Мамедалиева в весовой категории 52 кг. Две бронзовые медали взяли на Кубке Европы дзюдоистки Лейла Алиева (52 кг) и Гюнель Гасанлы (70 кг).

Азербайджан стал единственной страной, выигравшей в Сараево больше одной золотой медали, таким образом азербайджанская сборная стала лидером общего зачета. Второе место досталось Хорватии (1-3-0), третье – Польше (1-2-2).