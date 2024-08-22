Вестник Кавказа

Первое сентября может стать выходным для родителей школьников

Первое сентября может стать выходным для родителей школьников
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Госдуме считают, что День знаний следует сделать официальным выходным днем для родителей школьников. Сейчас многие россияне берут отгулы за свой счет на 1 сентября.

Сделать первое сентября выходным днем для россиян с детьми школьного возраста предлагает первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев.

"Давайте сделаем 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников — дадим им оплачиваемый выходной"

– Гусев

Депутат добавил, что соответствующий законопроект готовится к внесению.

День знаний, отметил Гусев, особенный день для семей с детьми, особенно для тех, где дети идут в школу в первый раз. Сейчас многие родители тратят день отпуска или берут за свой счет отгул, чтобы провести с детьми 1 сентября.

Депутат выступил с призывом к коллегам из всех фракций поддержать инициативу и закрепить право граждан с детьми школьного возраста на полноценный оплачиваемый выходной, передает РИА Новости.

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