Первое сентября может стать выходным для родителей школьников

Сделать первое сентября выходным днем для россиян с детьми школьного возраста предлагает первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев.
"Давайте сделаем 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников — дадим им оплачиваемый выходной"
– Гусев
Депутат добавил, что соответствующий законопроект готовится к внесению.
День знаний, отметил Гусев, особенный день для семей с детьми, особенно для тех, где дети идут в школу в первый раз. Сейчас многие родители тратят день отпуска или берут за свой счет отгул, чтобы провести с детьми 1 сентября.
Депутат выступил с призывом к коллегам из всех фракций поддержать инициативу и закрепить право граждан с детьми школьного возраста на полноценный оплачиваемый выходной, передает РИА Новости.