Перспективы сотрудничества в энергетике обсудили Ереван и Анкара

Глава Мининфраструктуры Армении в ходе визита в Турцию пообщался с местным главой Минэнерго. Встреча двух министров прошла в Стамбуле.

В Стамбуле состоялась встреча министра территориального управления и инфраструктуры Армении и главы Минэнерго Турции. Об этом 27 июня написал на своих страницах в соцсетях руководитель турецкого ведомства Альпарслан Байрактар.

"В Стамбуле мы встретились с министром территориального управления и инфраструктур Армении Давидом Худатяном"

– Альпарслан Байрактар

Он также поведал, что на встрече обсуждались возможности взаимодействия двух стран в энергетической сфере.

Напомним, на прошлой неделе прошла встреча президента Турции и премьер-министра Армении. Они поговорили о нормализации двусторонних отношений и о других вопросах, представляющих взаимный интерес.