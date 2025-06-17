Персонал первой казахстанской АЭС будут готовить в академии Росатома

Крупнейшая российская государственная корпорация "Росатом" будет готовить эксплуатационный персонал первой казахстанской АЭС в своей академии – обучение будущих специалистов займет около пяти лет.

Россия и Казахстан определились с подготовкой специалистов для строящейся на берегу озера Балхаш первой казахстанской атомной электростанции (АЭС) – их будут готовить в Технической академии Росатома (ТАР), рассказал ректор академии Юрий Селезнев.

"Будем обучать эксплуатационный персонал. Количество будущих слушателей будет определено контактом, где-то от 1,5 до 2 тыс. человек"

- Юрий Селезнев

Обучать будущих специалистов-атомщиков начнут за пять лет до физического пуска станции. Также Техакадемия Росатома займется разработкой и оснащением учебно-тренировочного центра для них, добавил Селезнев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в казахстанском поселке Улькен Алматинской области стартовали работы по возведению первой на территории Казахстана атомной электростанции. Начальный этап возведения включает в себя изыскательско-инженерные работы. На берегу озера Балхаш началось бурение земли, которую уже передали российским специалистам для проведения исследований.