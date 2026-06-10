Переговоры между США и Ираном продолжаются - СМИ

По сообщениям СМИ, США и Иран продолжают вести переговоры о соглашении, несмотря на резкое обострение конфликта и взаимные военные удары на Ближнем Востоке.

На фоне продолжающихся взаимных военных ударов на Ближнем Востоке переговоры о достижении соглашения между США и Ираном не останавливаются. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник.

​Отмечается, что обсуждения продолжаются, несмотря на удары США по Ирану и иранские удары по объектам США на Ближнем Востоке.

​В среду американский президент Дональд Трамп обвинил Исламскую Республику в затягивании переговорного процесса и заявил, что Белый дом намерен осуществить масштабную атаку.

Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что начало наносить удары по территории Ирана. Позднее Трамп добавил, что страна будет разбомблена, если руководство не согласится на сделку.

​Иран в ответ атаковал 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока, в том числе на авиабазах Али ас-Салем и Ахмад-аль-Джабер в Кувейте, следует из заявления пресс-службы Корсуса стражей исламской революции (КСИР).