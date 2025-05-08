Перед переговорами по Украине необходимо 30-дневное перемирие – Келлог

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что переговорам по ситуации на Украине должно предшествовать установление 30-дневного прекращения огня. Соответствующее сообщение дипломат опубликовал на своей странице в соцсети X.
"Сначала безоговорочное прекращение огня на 30 дней, а во время него переход к всеобъемлющим мирным переговорам"
– Келлог
Американский спецпосланник уточнил, что эти шаги должны быть предприняты именно в указанном им порядке, а не в обратном.
Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп позитивно воспринял предложение президента РФ Владимира Путина, согласно которому 15 мая в Стамбуле будут возобновлены прямые переговоры с Киевом. Российский лидер предложил сделать это без предварительных условий. Таким образом, по его словам, стороны вернутся к прямым переговорам, которые прекратились в 2022 году.