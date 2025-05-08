Перед переговорами по Украине необходимо 30-дневное перемирие – Келлог

Стороны должны установить режим прекращения огня на срок 30 дней перед стартом переговоров по ситуации на Украине, такое мнение выразил американский спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что переговорам по ситуации на Украине должно предшествовать установление 30-дневного прекращения огня. Соответствующее сообщение дипломат опубликовал на своей странице в соцсети X.

"Сначала безоговорочное прекращение огня на 30 дней, а во время него переход к всеобъемлющим мирным переговорам"

– Келлог

Американский спецпосланник уточнил, что эти шаги должны быть предприняты именно в указанном им порядке, а не в обратном.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп позитивно воспринял предложение президента РФ Владимира Путина, согласно которому 15 мая в Стамбуле будут возобновлены прямые переговоры с Киевом. Российский лидер предложил сделать это без предварительных условий. Таким образом, по его словам, стороны вернутся к прямым переговорам, которые прекратились в 2022 году.