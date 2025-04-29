Путин и Эрдоган обсудили предложение о переговорах по Украине в Стамбуле

Президент России созвонился сегодня с турецким коллегой. Одной из главных тем разговора стало предложение российского лидера о возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле.

В воскресенье, 11 мая, президенты России и Турции провели телефонный разговор. Об этом сказано в сообщении на сайте Кремле.

В ходе беседы Владимир Путин и Реджет Тайип Эрдоган подробно поговорили об инициативе главы российского государства о возобновлении прямых переговоров между РФ и Украиной.

"Реджеп Тайип Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Турецкая сторона окажет все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира"

– пресс-служба Кремля

Российский лидер также рассказал турецкому коллеге о своих впечатлениях от торжественных мероприятий, прошедших в Москве по случаю 80-летия Великой Победы, а также о поведал о состоявшихся в эти дни переговорах на высшем уровне.

Собеседники также подтвердили заинтересованность в расширении торгово-инвестиционных связей, включая реализацию стратегических совместных проектов в энергетической сфере.