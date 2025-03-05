Пекин показал Еревану преимущества образования в Китае

В столице Армении сегодня прошла выставка ведущих университетов Китая, которая в третий раз наглядно показала будущим армянским студентам преимущества получения образования в Поднебесной.

Будущие студенты, закончившие обучение в Армении, сегодня в очередной раз смогли воочию убедиться в преимуществах получения высшего образования в Китае, показала выставка ведущих китайских университетов, прошедшая в Ереване.

Студенты, школьники старших классов и все, кто интересуется образованием в Китае, сегодня смогли лично встретиться с представителями вузов и узнать о процессе поступления, стипендиях и специальностях, передает NEWS.am.

Преимущества своего образования в Ереване отстаивали 40 ведущих университетов КНР, а посол Китая в Армении Ли Синьвэй подчеркнул, что в последние годы во всем мире наблюдается "бум китайского языка".

"С момента учреждения Института Конфуция в Армении в 2009 году… интерес к изучению китайского языка среди армянской молодежи значительно вырос. Система высшего образования Китая охватывает множество направлений и в мировом масштабе считается ведущей во многих сферах"

- Ли Синьвэй

Преподавание китайского языка сегодня стало одним из самых активных и быстро развивающихся гуманитарных сфер в армяно-китайских отношениях, подчеркнул китайский посол.