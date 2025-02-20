Павлодарский НПЗ встал на плановый ремонт

Один из крупнейших в Казахстане нефтеперерабатывающих заводов на месяц, до 17 июля, остановлен для проведения планового ремонта, однако недостатка топлива из-за этого не будет – его поставки обеспечат накопленные запасы.

Сегодня, 18 июня, в соответствии с утвержденным графиком министерства энергетики, на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ) начался планово-предупредительный ремонт, сообщил в своем аккаунте в Telegram-канале "КазМунайГаз".

"Запланированы обязательные технические освидетельствования и экспертизы оборудования, работающего под давлением, а также 141 843 погонных метров технологических трубопроводов"

- "КазМунайГаз"

Работы будут проводить специалисты компании – для их проведения мобилизовано 1 100 человек и порядка 107 единиц специальной техники.

В то же время остановка предприятия никак не скажется на работе потребителей его продукции благодаря накопленным запасам – так, в резервуарах ПНПЗ н7а сегодняшний день сосредоточено 35 тыс т автобензина, 45 тыс т дизтоплива и 14 тыс т авиатоплива, говорится в сообщении.

На время ремонта часть нагрузки ПНПЗ возьмут на себя другие нефтеперерабатывающие заводы страны, на которых нарастят производство необходимых видов ГСМ.