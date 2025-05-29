Пятизвездочный отель откроется в Ингушетии через год

С лета следующего года туристы в Ингушетии смогут останавливаться в пятизвездочном отеле, который ляжет в основу развития туристической структуры республики.

Отель категории 5 звезд откроется в Ингушетии летом 2026 года, рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, в отеле смогут остановиться как российские, так и иностранные туристы.

Калиматов напомнил, что месяц назад состоялся визит в Ингушетию главы Татарстана Рустама Минниханова. В ходе него и был заложен камень на том месте, где появится скоро премиальный отель, который получил название "Цей-Лоам".

"Он станет одним из ключевых элементов развития туристической инфраструктуры Ингушетии"

– Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии уточнил, что отель 5* заработает в июле будущего года, передает "Интерфакс".

Он также рассказал о перспективах развития туристического флагмана республики – всесезонного курорта "Армхи": по его словам, к 2030 году он окончательно станет современным туристическим комплексом.