Пассажирам отмененного рейса в Ереван в день концерта Лопес поможет Red Wings

Отмена рейса из Сочи в Ереван лишила пассажиров возможности попасть на концерт Дженнифер Лопес. В Red Wings пообещали бесплатно доставить поклонников на один из следующих концертов артистки.

Российский перевозчик Red Wings отменил авиарейс из Сочи в Ереван, где проходил концерт Дженнифер Лопес.

Отмененный рейс должен был состояться в воскресенье 3 августа. Причинами отмены стали "Ковер", погодные условия, а также пожар на НПЗ в Сочи. В результате многие поклонники американской звезды не попали на концерт в Ереване. В Red Wings обещают отвезти пассажирам отмененного рейса на один из следующих концертов Дженнифер Лопес.

"Мы просим пассажиров обратиться к нам, когда Джей Ло будет вновь выступать в одном из городов нашей маршрутной сети. Например, в Тель-Авиве, Баку или Батуми. Мы предоставим пассажирам билеты на наш рейс за счет авиакомпании"

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Отмечается, что чтобы получить бесплатный билет на рейс, необходимо будет предъявить неиспользованный билет на концерт в Ереване и посадочный на рейс WZ-4329 3 августа.