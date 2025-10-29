Вестник Кавказа

Пашинян сообщил о встрече с Макроном

Пашинян сообщил о встрече с Макроном
© Фото: сайт премьер-министра Армении. 29 октября 2025 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в соцсети сообщил, что встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном, об этом глава правительства РА сам сообщил на своей странице в соцсети.

Пашинян разместил видео, на котором машина с ним подъезжает к Елисейскому дворцу, там его встречает Макрон.

"Встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном"

– подпись к видео

Как говорится на сайте армянского премьера, накануне вечером Пашинян принял участие в ужине, который был дан от имени президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце в честь глав государств, участвующих в VIII Парижском форуме мира.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1550 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.