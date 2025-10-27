Пашинян вновь летит к Макрону

Председатель правительства Республики Армения Никол Пашинян совершит рабочий визит в Париж. Запланирована встреча с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Как рассказали в пресс-службе председателя правительства Армении, глава государства Никол Пашинян с 29 по 30 октября текущего года совершит двухдневный рабочий визит во Францию.

Пашинян приедет в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоится завтра, 30 октября, в Елисейском дворце.

В первый день визита армянский премьер станет участником проведения VIII Парижской мирной конференции. После конференции запланировано проведение ряда двусторонних встреч.