Пашинян: признать Карабах частью Азербайджана стоило намного раньше

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на сегодняшней пресс-конференции с сожалением отметил, что слишком поздно признал Карабах частью Азербайджана, поскольку это создает трудности для самого Еревана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на пресс-конференции выразил сожаление, что поздно признал Карабах частью Азербайджана.

"Да, в 2022 году я признал территориальную целостность Азербайджана и Карабах в его составе. Такое решение следовало принять значительно раньше"

- Никол Пашинян

Это было бы верным решением как с политической, так и с правовой и моральной точек зрения, поскольку Армения не может признать свою территориальную целостность без признания территориальной целостности соседей, поскольку это взаимосвязано, посетовал премьер, передает NEWS.am.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ходе торжественного мероприятия по случаю 30-летия Конституции Республики Армения, проходившем в Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спендиаряна, глава армянского правительства вновь повторил, что Основной закон страны должен отражать нынешнюю реальность, поэтому Армении необходима новая Конституция.

Азербайджан тоже требует у Армении внести поправки в Конституцию, исключив претензии Еревана на азербайджанские земли – только после таких изменений между двумя странами возможно заключение мирного договора.