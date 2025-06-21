Вестник Кавказа

Пашинян обновил руководство Службы нацбезопасности Армении

Пашинян обновил руководство Службы нацбезопасности Армении
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Служба нацбезопасности Армении официально обрела нового руководителя через десять дней после отставки предыдущего главы ведомства – теперь им управляет Андраник Симонян. Такое распоряжение подписал председатель правительства Никол Пашинян.

Спустя 10 дней после увольнения Армена Абазяна с поста руководителя Службы нацбезопасности Армении председатель армянского правительства Никол Пашинян выбрал нового главу ведомства – им стал Андраник Симонян, прежний зам Абазяна.

Напомним, что Абазян был уволен в день ареста российского миллиардера Самвела Карапетяна, озвучивавшего призывы к свержению власти в Армении. Пашинян объяснил эту отставку формулировкой "Абазян устал".

"Руководствуясь ч.5 статьи 9 закона "Об общественной службе" и ч.2 статьи 4.1 закона "Об органах национальной безопасности", назначить Андраника Симоняна директором Службы национальной безопасности"

– распоряжение Никола Пашиняна

Для исполнения распоряжения Андраник Симонян лишен прежней должности замруководителя СНБ. На его место Никол Пашинян пока никого не назначил.

Отметим, что решения по руководству Службы нацбезопасности республики находятся в исключительно ведении председателя правительства и не нуждаются в согласовании парламента и подписи президента.

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