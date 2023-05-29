Пашинян назвал мир гарантом внешней безопасности

Опубликовано: 15:35, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьера Армении

Никол Пашинян заявил, что мир является гарантом внешней безопасности. Он сообщил о необходимости постоянно повышать и развивать устойчивость и возможности во всех остальных аспектах.

Армянский премьер Никол Пашинян, выступая в Национальном Собрании на заседаний постоянных парламентских комиссий, заявил, что только мир позволит гарантировать внешнюю безопасность.

По его словам, кроме мира, ничто другое не сможет гарантировать внешнюю безопасность. Он отметил, что страны, обладающие самыми сильными армиями, не могут гарантировать внешнюю безопасность из-за отсутствия мира.

Пашинян считает, что нужно постоянно развивать устойчивость и возможности во всех остальных аспектах.