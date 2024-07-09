Вестник Кавказа

Пашинян взял длительный отпуск

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Армянский премьер ушел в отпуск со вчерашнего дня. Согласно официальному пресс-релизу, большую часть времени он намерен провести на родине.

Премьер-министр Армении ушел накануне в длительный отпуск. Об этом сказано на сайте главы правительства.

Из пресс-релиза следует, что отпуск Никола Пашиняна продлится до 12 августа. При этом он намерен прервать его ради участия в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Лондоне послезавтра.

Большую часть времени премьер собирается провести в республике.

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