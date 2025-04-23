Пашинян направился в Москву для участия в Параде Победы

Самолет армянского премьер-министра Пашиняна направился в Москву, где тот примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в ВОВ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Москву, передали местные СМИ.
В российской столице он примет участие в торжественных мероприятиях, которые посвящены 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Накануне Никол Пашинян подтвердил свой визит в Москву на Парад Победы 9 мая в разговоре с журналистами.
Стоит отметить, что всего на парад Победы в Москву приедут 28 иностранных лидеров.