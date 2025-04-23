Вестник Кавказа

Пашинян направился в Москву для участия в Параде Победы

Пашинян направился в Москву для участия в Параде Победы
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Самолет армянского премьер-министра Пашиняна направился в Москву, где тот примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в ВОВ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Москву, передали местные СМИ.

В российской столице он примет участие в торжественных мероприятиях, которые посвящены 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне Никол Пашинян подтвердил свой визит в Москву на Парад Победы 9 мая в разговоре с журналистами.

Стоит отметить, что всего на парад Победы в Москву приедут 28 иностранных лидеров.

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