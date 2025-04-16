Армения в Великой Отечественной войне

На фронтах Великой Отечественной войны плечом к плечу с представителями всех советских республик сражалось пять армянских дивизий, а шестая охраняла границы СССР с Турцией. Расскажем о дивизиях, чей личный состав преимущественно состоял из армян.

76-я горнострелковая дивизия

Дивизия была сформирована в 1922 году из числа бакинских рабочих, среди которых было немало армян. Первым командиром дивизии стал бывший полковник царской армии Андрей Мелик-Шахназарян. В период между Гражданской и Великой Отечественной дивизия именовалась "76-я Армянская ордена Красного Знамени горнострелковая им. К. В. Ворошилова". Однако 1940 году из названия убрали этническую составляющую, поскольку к тому времени в составе дивизии были представители всех народов Южного Кавказа. В ее рядах проходили службу будущие маршалы Баграмян и Бабаджанян. Войну дивизия встретила в августе 1941-го в Иране, принимая участие в совместной с британскими вооруженными силами операции по обеспечению безопасности нефтяных месторождений и предотвращению государства в плацдарм для наступления на Советский Союз. Результаты Иранской операции сделали возможным проведение Тегеранской конференции в 1943 году и обеспечение СССР сырьем и надежными путями снабжения силами антигитлеровской коалиции.

Осеню 1941 года, когда Красная армия терпела поражения и отступала на восток, дивизия была переброшена на западный фронт для сдерживания немецкого наступления под Харьковом. В ноябре ей удалось стабилизировать ситуацию на фронте, освободив населенный город Волчанск. Однако летом 1942 года Волчанск был вновь занят противником. К тому времени дивизия была переброшена в сталинградские степи. В боях за станицу Клецкую под Сталинградом бойцам удалось нанести болезненное поражение 13-ой немецкой пехотной дивизии. В дальнейшем 76-я горнострелковая была преобразована в 51-ю Гвардейскую стрелковую дивизию, приняла участие в Курской битве и в боях за Белоруссию, окончив боевой путь на берегах Балтийского моря.

89-я стрелковая дивизия (Таманская)

Дивизия была сформирована 14 декабря 1941-го в Ереване как 474-я стрелковая. 26 декабря того же года была преобразована в 89-ю. Как и у всех дивизий, формировавшихся по национальному принципу, у нее были типичные проблемы того времени: низкая базовая подготовка солдат, незнание русского языка и как следствие медленное боевое слаживание. Однако в ходе войны это воинское соединение, благодаря смелости, мужеству, дисциплине и грамотному офицерскому командованию, стало одним из элитных соединений, бившихся на острие советских контратак.

Летом 1942 года дивизия сражалась на Терском хребте в Чечено-Ингушетии, защищая ближайшие подступы к Грозному. Название «Таманская» дивизия получила осенью 1943, когда принимала участие в боевых операциях на Таманском полуострове. При обороне керченского плацдарма ей удалось предотвратить прорыв фашистских захватчиков. Весной 1944 года в ходе Крымской наступательной операции дивизия принимала участие в освобождении Крыма, Севастополя, Балаклавы, затем освобождала Львов и Сандомир, сражалась в Белоруссии и Польше. Весной 1945-го дивизия заняла важный для будущего наступления плацдарм на реке Одер у стратегического города Франкфурт. Впереди оставалась цитадель гитлеровского режима, штурмовать которую было доверено лучшим соединениям Красной армии. В апреле 1945-го 89-я дивизия вместе с другими советскими частями ворвались в Берлин. Разгромив вражеский гарнизон, укрепившийся в форте Хумбольт-Хайн, таманцы сокрушили оборону противника в центре германской столицы. На руинах рейхстага 9 мая под звуки зурны они исполнили народный танец кочари - в память о погибших.

390-я стрелковая дивизия (первого формирования)

Дивизия была сформирована осенью 1941 года в Грузии. В ее составе были армяне, грузины, азербайджанцы, а младший офицерский состав состоял из русских и грузинских политработников. Армянской дивизия стала в феврале 1942 году в целях преодоления языкового барьера. Большинство солдат имело слабую боевую подготовку, поэтому чаще всего принимали участие во вспомогательных операциях. Тем не менее в марте 1942 года, когда Красная армия прорвалась западнее Керченского полуострова к селу Корпечь, дивизия была направлена развить прорыв советских войск.

Правда, через пару дней немецкое наступление сумело остановить продвижение красноармейцев, вынудив их занять глубокую оборону. До 29 марта дивизия принимала участие в боях местного значения, отойдя на исходные рубежи к концу месяца. Майское наступление немцев окончательно развеяло надежды удержать Крым. В те дни солдаты 390-й дивизии прикрывали эвакуацию основных сил Красной армии. Под ударами немецкой авиации и контрбатарейного огня противника погибла значительная часть личного состава дивизии. Ее остатки отошли за Керченский пролив, где уже летом соединение было расформировано.

408-я стрелковая дивизия

О трагической судьбе 408-ой дивизии в послевоенное время старались не вспоминать, так как ее боевой путь завершился достаточно быстро. Сформированная в конце лета 1941-го дивизия обеспечивала безопасность советско-турецкой границы. Однако после оставления Красной армией Крыма весной осенью 1942-го дивизия была направлена на побережье Цемесской бухты (Новороссийск), где ей предстояло принять участие в Туапсинской оборонительной операции. Ситуация на фронте складывалась самым неблагоприятным образом. Развивая успех после Крыма, вермахт двинулся на слабо защищенную оборонительную линию красноармейцев. Очень скоро солдаты стали испытывать дефицит продовольствия и боеприпасов. Занимаемый ими рубеж обороны – Гойхотский перевал - был связан с основными силами Красной Армии лишь узкой пешей тропой.

Фашисты воспользовались слабостью советской обороны, отрезав дивизию и расчленив ей силы на перевале. Прижатые к горам, окруженные, без боеприпасов, красноармейцы сражались до ноября 1942-го. Лишь одной из трех групп удалось вырваться из окружения. Через 2 месяца после прибытия на фронт дивизия была расформирована, ее боеспособные части вошли в состав 7-й отдельной стрелковой бригады 56-й армии. После войны о том, сколько солдат сдалось в плен, а также о случаях перехода к врагу и военных преступлениях в отношении командиров, старались не упоминать.

409-я стрелковая дивизия (Кировоградская, Братиславская)

409-я дивизия была сформирована в Ленинакане в августе-сентябре 1941-го. Ленинаканцы приняли боевое крещение зимой 1942 года у станицы Ищерская Чечено-Ингушской АССР. Бои длились до декабря, после чего немцы отступили вглубь своей обороны на 30 км. Попытка перехватить инициативу в начале 1943 года обернулась для фашистов неудачей. Потеряв надежду закрепиться на Северном Кавказе, командование вермахта надеялось удержать Ставрополье и Кубань. Там и развернулись события, в которых приняла участие 409-я дивизия. С января по апрель 1943 года бойцы постоянно находились на переднем крае, участвовали в освобождении Ставрополя, Ростова-на-Дону и Миллерово. В конце лета дивизия вступила на территорию советской Украины, освободив осенью Днепропетровск, Дзержинск и Запорожье.

В самом начале января 1944 года началась Кировоградская наступательная операция войск 2-го Украинского фронта, в состав которого входила и 409-я дивизия, обрушившая на головы противника артиллерийский шквал, после чего в город вошли штурмовые отряды красноармейцев. В ночь на 8 января Кировоград был освобожден, а дивизия стала именоваться как «Кировоградская». Потом были бои за Тирасполь, легендарная Ясско-Кишиневская операция, бои на территориях Румынии, Австрии, Венгрии и Словакии. За участие в освобождении словацкой столицы дивизии было присвоено наименование «Братиславская». Свой боевой путь бойцы окончили в Праге 11 мая, приняв участие в разгроме окруженных остатков нацистского режима.

261-я дивизия

Эта малоизвестная дивизия состояла полностью из армян, поскольку несла службу на границе АрмССР и Турции. Сформированной осенью 1941 года ей не довелось принимать участия в битвах Второй мировой. Ее миссия заключалась в том, чтобы предотвратить вторжение в пределы СССР на Южном Кавказе на тот случай, если бы немцам удалось закрепиться на Северном Кавказе.