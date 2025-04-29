Партнером БРИКС официально стал Вьетнам

Вьетнам присоединился к БРИКС, в МИД страны сообщили, что Ханой в 2025 году официально стал партнером БРИКС. Также Вьетнам получил приглашение на июльский саммит объединения.

Объединение БРИКС растет, к качестве партнера к нему официально присоединился Вьетнам, подтвердили в МИД Вьетнама.

"Вьетнам стал страной - партнером БРИКС, желая внести активный вклад в усиление голоса и роли развивающихся стран, продвигая международную солидарность и инклюзивный многосторонний подход, основанный на уважении международного права"

– официальный представитель МИД страны

Ранее в СМИ появилась информация, что Бразилия, председательствующая в БРИКС, объявила о том, что Вьетнам наделен статусом страны-партнера объединения.

Глава департамента информации и печати МИД Вьетнама Фам Тху Ханг отметила, что страна в духе активной, всеобъемлющей и эффективной международной интеграции вносит практический вклад в работу многосторонних механизмов, способствуя миру, стабильности и сотрудничеству как в регионе, так и во всем мире.

"То, что Вьетнам стал страной - партнером БРИКС, подтверждает последовательную внешнюю политику страны, направленную на независимость, самодостаточность, многосторонность и диверсификацию внешних отношений, чтобы быть другом, надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества"

– официальный представитель МИД Вьетнама

Ранее Вьетнам получил приглашение на участие в саммите БРИКС, который будет проходить 6-7 июля в Рио-де-Жанейро.