Паром с пассажирами столкнулся с несколькими судами в Турции

У побережья Турции столкнулись пассажирский паром и несколько судов. В результате происшествия люди не пострадали.

В Турции произошло столкновения пассажирского парома с несколькими судами. Об этом сообщают 10 августа местные СМИ

По данным телеканала AHaber, инцидент случился в порту Чешме.

Согласно предварительной информации, капитан парома, направлявшегося на остров Родос, потерял контроль над судном из-за двигателя, вышедшего из строя.

Паром остановился лишь после столкновения с несколькими судами под греческим флагом, которые были пришвартованы у порта.

В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры были эвакуированы с помощью буксиров.