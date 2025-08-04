Вестник Кавказа

Паром с пассажирами столкнулся с несколькими судами в Турции

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У побережья Турции столкнулись пассажирский паром и несколько судов. В результате происшествия люди не пострадали.

В Турции произошло столкновения пассажирского парома с несколькими судами. Об этом сообщают 10 августа местные СМИ

По данным телеканала AHaber, инцидент случился в порту Чешме.

Согласно предварительной информации, капитан парома, направлявшегося на остров Родос, потерял контроль над судном из-за двигателя, вышедшего из строя.

Паром остановился лишь после столкновения с несколькими судами под греческим флагом, которые были пришвартованы у порта.

В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры были эвакуированы с помощью буксиров.

