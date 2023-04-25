Парламент Грузии экстренно меняет возраст первоклассников

Опубликовано: 23:48, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возраст для приема в школу переносят в Грузии. Его сдвигают на две недели: согласно нововведению, сесть за парту 15 сентября смогут те, кому "стукнет" 6 лет до первого ноября.

Возраст, которого ребенок должен достичь для приема в первый класс, экстренно меняют в Грузии - регистрация будущих первоклассников уже началась, сейчас кампания в самом разгаре. Поэтому грузинский парламент намерен максимально быстро обсудить и принять поправки в соответствующий закон.

Нововведение заключается в том, что в этом году сесть за парты смогут дети, которым исполнится 6 лет до первого ноября. Согласно текущей версии закона, стать школьниками смогут только, чей день рождения приходится на период до 15 октября.

Поправки, которые будут внесены в один пункт закона "Об общем образовании", будут вынесены на голосование на следующей неделе, и сразу во всех трех чтениях.



"У принятия поправок в закон "Об общем образовании" в ускоренном порядке есть серьезное основание. Речь идет о том, что если ребенку исполняется до 1 ноября 6 лет, родитель будет полномочен решать вести его в школу или нет"



— первый вице-спикер парламента Гия Вольский

Первоклассники в Грузии

Вплоть до 2014 года ребенку-первокласснику должно было исполниться 5 лет. С 2014 года возраст поступления в школу был увеличен до 6 лет, причем столько должно было исполниться будущему первокласснику к началу учебного года, который в Грузии наступает 15 сентября. В прошлом году власти пошли навстречу родителям и сдвинули возраст приема на месяц, то есть на 15 октября.