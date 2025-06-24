Папа Римский попросил Израиль и Иран проявить сдержанность

Римский понтифик заявил, что внимательно следит за развитием событий вокруг конфликта Израиля и Иран. Он также призвал стороны выбрать путь дипломатии и дипломатии.

Папа Римский Лев XIV обратился к Израилю и Ирану с призывом отказаться от мести.

Выступая 25 июня на площади Святого Петра после всеобщей аудиенции он отметил, что важно выбрать путь диалога и дипломатии.

"Да будет слышан этот голос, идущий свысока. Да будут исцелены раны от кровопролитных событий последних дней. Да будет отвергнута всякая логика своеволия и мести. Да будет твердо избран путь диалога, дипломатии и мира"

– Папа Римский

Он поведал, что внимательно следит за тем, как развиваются события вокруг ирано-израильского конфликта.

"Мы продолжаем с вниманием и надеждой следить за развитием ситуации в Иране, Израиле и Палестине. Слова пророка Исайи звучат как никогда актуально: "Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать"

– римский понтифик

Напомним, накануне стало известно, что Израиль и Иран заключили перемирие, однако после этого Исламская Республика выпустила ракеты в стороны еврейского государства. В Тегеране отметили, что не нарушали перемирие.