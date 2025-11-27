Папа Римский: необходимо признать независимость Палестины

Папа Римский Лев XIV выступил с заявлением о необходимости международного признания Палестины как государственного образования.

Ватикан считает провозглашение палестинской государственности единственным способом решения арабо-израильского конфликта, о чем высказался Папа Римский, находящийся сейчас с визитом в Ливане.По мнению главы католической церкви, долгосрочное урегулирование ближневосточного конфликта невозможно без создания палестинского государства. Прекращение израильской оккупации Западного берега реки Иордан и сектора Газа должно сопровождаться официальным признанием суверенитета Палестины.

"Мы все знаем, что на данный момент Израиль по-прежнему не принимает это решение, но мы считаем его единственным решением"

– Лев XIV

Мнение Папы Римского разделяют мировые лидеры и международные органы: генсек ООН Антониу Гутерриш, выступивший в конце сентября этого года со схожей позицией о провозглашении независимости Палестины как неотъемлемом праве, а не привилегии, президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, направивший письмо в ООН в знак солидарности с Палестиной.

Ряд стран мира объявили о признании палестинской государственности в сентябре этого года. Всего на конец 2025 года независимость Палестины признали 157 из 193 государств-членов ООН, включая Азербайджан, Турцию, Грузию, Францию, Туркменистан, Мальту, Армению, ОАЭ, Египет, Россию, Иран, Индию, Данию, Нидерланды и Бельгию.