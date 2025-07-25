Отношения Армении и США обсудили Пашинян и Уиткофф

Глава армянского правительства провел в пятницу встречу со спецпосланником американского лидера. Стороны обсудили развитие отношений между странами.
В Вашингтоне 8 августа прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой армянского правительства.
Центральной темой переговоров стали двусторонние отношения. В частности, стороны обменялись мнениями по дальнейшим шагам, направленным на развитие стратегических отношений Еревана и Вашингтона.
Кроме того, на встрече обсуждались вопросы, которые касаются сегодняшней встречи на высшем уровне.
Напомним, Пашинян пообщался с Уиткоффом за несколько часов перед трехсторонними переговорами, в которых примут участие премьер Армении и президенты Азербайджана и США Ильхам Алиев и Дональд Трамп.