Отношения Армении и США обсудили Пашинян и Уиткофф

Стив Уиткофф и Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Глава армянского правительства провел в пятницу встречу со спецпосланником американского лидера. Стороны обсудили развитие отношений между странами.

В Вашингтоне 8 августа прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой армянского правительства.

Центральной темой переговоров стали двусторонние отношения. В частности, стороны обменялись мнениями по дальнейшим шагам, направленным на развитие стратегических отношений Еревана и Вашингтона.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы, которые касаются сегодняшней встречи на высшем уровне.

Напомним, Пашинян пообщался с Уиткоффом за несколько часов перед трехсторонними переговорами, в которых примут участие премьер Армении и президенты Азербайджана и США Ильхам Алиев и Дональд Трамп.

