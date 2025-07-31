Вестник Кавказа

Гарегин II отправился в США
Гарегин II встретится в США со священнослужителями ААЦ и верующими, оказывающими поддержку армянской церкви в Соединенных Штатах.

Католикос всех армян Гарегин II отправился в США, проинформировала пресс-канцелярия религиозного деятеля. 

"Восьмого августа Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II отбыл с недельным патриаршим визитом в армянскую восточную епархию США"

– пресс-канцелярия 

Заявляется, что глава армянской церкви пообщается с иерархами и благотворителями ААЦ в США. 

Отметим, что визит католикоса совпадает с визитом в США премьера Армении Никола Пашиняна, который отправился в Вашингтон на встречу с Ильхамом Алиевым. Поездка главы армянской церкви происходит на фоне конфликта с Пашиняном, который ранее призывал к смещению католикоса с поста.

