Гарегин II встретится в США со священнослужителями ААЦ и верующими, оказывающими поддержку армянской церкви в Соединенных Штатах.
Католикос всех армян Гарегин II отправился в США, проинформировала пресс-канцелярия религиозного деятеля.
"Восьмого августа Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II отбыл с недельным патриаршим визитом в армянскую восточную епархию США"
– пресс-канцелярия
Заявляется, что глава армянской церкви пообщается с иерархами и благотворителями ААЦ в США.
Отметим, что визит католикоса совпадает с визитом в США премьера Армении Никола Пашиняна, который отправился в Вашингтон на встречу с Ильхамом Алиевым. Поездка главы армянской церкви происходит на фоне конфликта с Пашиняном, который ранее призывал к смещению католикоса с поста.