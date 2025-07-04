Вестник Кавказа

Вместе с Пашиняном в США летит Мирзоян

Арарат Мирзоян
© Фото: сайт МИД Армении
Арарат Мирзоян будет сопровождать Никола Пашиняна в поездке в США. В ходе этого визита делегация Армении проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян будет в составе делегации, возглавляемой премьер-министром страны Николом Пашиняном, которая отправится на этой неделе в Соединенные Штаты. Об этом поведала 6 августа Ани Бадалян, пресс-секретарь МИД РА.

Ранее визит Никола Пашиняна в США подтвердили в правительстве Армении. Глава правительства летит в Вашингтон для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Согласно информации в СМИ, 8 августа президент США Дональд Трамп планирует принять в Белом доме Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

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