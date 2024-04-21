Отключать воду за превышение нормы потребления начнут в Тегеране

Власти Ирана просят граждан столицы экономнее распоряжаться водными ресурсами. Если этого не произойдет, люди столкнуться с ограничениями водоснабжения.

Жителям Тегерана, которые в три раза превысят нормы потребления воды, будут ограничивать водоснабжение на 12 часов. Об этом сообщил гендиректор Организации водоснабжения и канализации 4-го округа Тегерана Хосейн Хакики.

По данным агентства Nour News, власти пошли на такой шаг для того, чтобы управлять потреблением и бороться с водным кризисом в стране. Как отмечается, если потребители не перестанут проявлять невнимание к нормам потребления воды, могут быть приняты более жесткие меры.

В прошлом месяце президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан предупредил, что водохранилища в Тегеране могут остаться без воды к сентябрю 2025 года, если продолжить неграмотно распоряжаться водными ресурсами.