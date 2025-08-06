Вестник Кавказа

В Иране объявили выходной из-за энергокризиса

Банки и госучреждения Ирана не будет работать 13 августа из-за указа властей страны. Тегеран рассчитывает этой мерой сэкономить электричество.

13 августа в Иране будет выходным днем для госслужащих и сотрудников банков. Это сделано в целях экономии электроэнергии, передает SNN. 

Сообщается, что меры затронут около половины регионов страны. Как отмечают в SNN, Исламская Республика сталкивается с проблемой в области энергетики из-за износа сетей. 

Власти страны ранее также призывали жителей снизить температуру в домах, чтобы сберечь ресурсы для работы электросетей.

