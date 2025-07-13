Отели в Геленджике забронированы на 68% в июле

По данным туроператоров отели и гостиницы в Геленджике забронированы на 68% на июль и на 56% на август. Открытие аэропорта еще не сказались на росте потока туристов.

Отели и гостиницы в Геленджике забронированы на 68% на июль и на 56% на август, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Геленджик забронирован на 68% на июль и на 56% на август. Открытие аэропорта пока мало сказалось на динамике продаж (около 10% неделя к неделе), поскольку заявленные полетные программы не очень велики для курорта"

- Сергей Ромашкин

Он передал в разговоре с ТАСС, что сейчас в Геленджик въезжают по 20 тыс туристов ежедневно. Ожидать роста потока туристов можно только после увеличения числа рейсов, добавил Ромашкин.

Напомним, что 9 июля было объявлено о восстановлении работы аэропорта Геленджика. Авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять регулярные полеты с 18 июля.