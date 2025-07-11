Отдых в Геленджике 2025: погода, море, куда сходить и что посмотреть?

Город Геленджик – один из самых любимых курортов на Черном море. Расскажем, где находится Геленджик, когда откроется аэропорт, какая ситуация с морем, сколько денег нужно на отдых, что посмотреть и куда сходить в Геленджике в 2025 году.

Геленджик – город на юге России в Краснодарском крае, один из самых крупных курортов на Черноморском побережье Кавказа, одно из самых популярных мест отдыха россиян, и не только.

Где находится Геленджик?

Геленджик находится на юге России, на территории Краснодарского края (ЮФО). Город раскинулся вокруг Геленджикской бухты, на берегу Черного моря, у подножия западной части горного хребта Маркотх. Население города, по данным на 2025 год, составляет 117070 человек.

Геленджик расположен неподалеку от Анапы – расстояние до нее по трассе составляет 80 км. От Сочи до Геленджика – 248 км, от Краснодара до Геленджика – 185 км по трассе.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Запоминающееся название города – Геленджик – можно объяснить в рамках нескольких версий. Согласно одной из них, оно происходит от адыгского наименования местности –"Хъулъыжъий", что в переводе на русский означает "маленькое пастбище". По другой, пожалуй, самой популярной версии, Геленджик – это турецкое слово gelin (невеста) с уменьшительно-ласкательным суффиксом çik, то есть "невесточка".

Погода в Геленджике

Геленджик расположен в зоне субтропического средиземноморского климата. Курортный сезон здесь начинается в мае и заканчивается в бархатный сезон – в конце октября.

Среднее значение температуры воздуха в июне днем – +25°C градусов, время от времени могут быть непродолжительные дожди. Июль и август – самые жаркие месяцы, погода стоит сухая и солнечная. Отметки на термометре в среднем днем – +28°C градусов, дождей в этот период почти нет.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

В бархатный сезон погода также достаточно комфортна – в диапазоне +22 … +27°C.

Интересно, что самым холодным месяцем в Геленджике считается декабрь, погода в это время составляет в среднем +6°C. Снег в городе довольно редкое явление.

Аэропорт Геленджика – открытие

Одной из последних, наиболее актуальных и долгожданных новостей, связанных с Геленджиком, стало возобновление работы аэропорта Геленджика с 18 июля 2025 года после более чем трехлетнего перерыва. Напомним, что 11 гражданских аэропортов Юга России, в том числе Геленджик, прекратили работу в феврале 2022 года.

По сообщению министерства транспорта России, аэропорт будет принимать не более 3 рейсов в день с 8:00 до 20:00. Сообщается, что авиакомпания "Аэрофлот" уже открыла продажу билетов в этом направлении. Цена на билеты от Москвы до Геленджика стартует от 18 тыс на середину июля.

Что посмотреть в Геленджике?

Геленджик – далеко не только пляжный отдых. В городе и его окрестностях множество достопримечательностей, которые будут интересны как взрослым, так и детям. Вот лишь некоторые из них.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Дольмены

Настоящая визитная карточка Геленджика – дольмены реки Пшады. Монументальные сооружения из каменных плит, которые появились на Кавказе еще в бронзовом веке, около пяти тысяч лет назад. Сейчас многие туристы верят в их "особые" свойства: говорят, что у дольменов нужно поделиться самым сокровенным желанием, и оно исполнится.

Крепость Грозовые ворота

Достопримечательность находится на юго-восточном склоне горы Абин хребта Коцехур. Создана была уже в наши дни, хотя и напоминает средневековую. Отсюда открывается роскошный вид на Черное море.

Городская набережная Геленджика

Еще одна визитная карточка курорта – его центральная набережная. Ее длина, согласно некоторым источникам, равна 14 км. Здесь есть множество скульптур, памятников, сувенирных лавок, аттракционов, кафе и ресторанов. Одним из самых знаменитых считается памятник невесте – символ города, отсылка к тюркскому происхождению его названия.

Геленджикский историко-краеведческий музей

Посещение Геленджикского историко-краеведческого музея предоставит прекрасную возможность ознакомиться с историей города. В музее более 86 тыс экспонатов, а масштабная экспозиция охватывает основные вехи истории Геленджика: от древности до XX века.

© Фото: сайт Геленджикского историко-краеведческого музея

Дом-музей писателя Владимира Короленко

Дом, в котором жила семья Владимира Короленко (писатель рубежа XIX-XX веков), располагается на хуторе Джанхот. В этой усадьбе он написал воспоминания о Чехове и Чернышевском, а также несколько сотен писем в различные журналы.

Водопады в Геленджике

Еще одна, достаточно популярная достопримечательность Геленджика – это его водопады: Гебиусские, Пшадские, водопады реки Жане. Яркая природа и необычные виды привлекают к ним туристов в любое время года.

Скала Парус

Этот памятник природы – одна из самых узнаваемых достопримечательностей Геленджика. Скала находится недалеко от села Прасковеевка. Ее высота составляет от 25 до 31 м. Внешне скала действительно походит на парус, который вот-вот войдет в море.

© Фото: соцсети мэра Геледжика

Куда сходить в Геленджике?

Помимо интересных достопримечательностей, в Геленджике еще есть достаточное количество интересных мест, куда можно сходить всей семьей.

Сафари-парк

Это одно из самых излюбленных мест у туристов. В сафари-парке под открытым небом содержатся животные, пострадавшие от рук человека. Здесь живут медведи, львы, тигры, пумы, леопарды, обезьяны, кабаны и другие животные.

Аквапарки

Один из вариантов отдыха с детьми – аквапарк. Молодое поколение обязательно оценит водные горки и другие аттракционы, бассейны. Наиболее популярные – "Золотая бухта" и "Радужный".

Канатные дороги

В Геленджике туристы могут покататься на двух канатных дорогах: "Олимп" и "Сафари-парк". Обе они относятся к одноименным паркам отдыха. С верхних точек "канаток" открывается удивительный вид на город и на Черноморское побережье с Геленджикской бухтой.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Геленджикский Океанариум

Океанариум в Геленджике построен как туннельный – он представляет собой огромный подземный коридор с множеством морских обитателей. Желающие могут послушать экскурсию и, конечно, увидеть своими глазами представителей как пресной водной фауны, так и морской. А на втором этаже действует террариум.

Парк "Олимп"

Парк развлечений и аттракционов, расположен на склоне Маркотхского хребта. В парке можно посетить не только множество аттракционов, подходящих для детей разного возраста, но и контактный зоопарк, крокодиловую ферму, планетарий и палеонтологический музей.

© Фото: сайт парка Олимп

Дельфинарий

Геленджикский дельфинарий был первым демонстрационным дельфинарием в России. Сейчас зрители могут увидеть здесь черноморских дельфинов-афалин, северных морских котиков, южноамериканских морских львов и тихоокеанского моржа. Гости могут сделать фото с животными и поплавать в бассейне с дельфинами.

© Фото: сайт Геленджикского дельфинария

Море в Геленджике

На сегодняшний день море в Геленджике достаточно теплое – температура воды +23°C. Оно прогрелось после относительно прохладного июня, когда температура воды не достигала и +20°C.

Важно отметить, что с точки зрения экологической ситуации Геленджик на данный момент безопасен для отдыха. Напомним, что в декабре 2024 года в Черном море произошла техногенная катастрофа: после крушения двух танкеров в Керченском проливе произошел значительный разлив мазута. По сообщениям Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии, отдыхать на побережье Геленджика безопасно – пробы воды и песка соответствуют санитарным нормам.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Пляжи в Геленджике есть и галечные, и песчаные. Песчаные пляжи удобны для отдыха с детьми, их главное преимущество – мягкость и комфорт. Самые популярные пляжи с песчаным покрытием:

"Центральный", возле городской набережной,

"Дельфин", расположенный рядом с дельфинарием,

"Лермонтовский", неподалеку от краеведческого музея,

"Спортивный".

На галечных пляжах особо чистая и прозрачная вода, там часто можно увидеть ныряльщиков с масками. Самыми популярными пляжами с галькой в Геленджике считаются "Багамы" и "Сады морей" с более мелкой галькой, которая более комфортна, особенно для семейного отдыха.

Все городские пляжи оснащены различными инфраструктурными объектами и досуговыми центрами – в пешей доступности отели и гостиницы, пляжи оборудованы душевыми и туалетами, лежаками и бунгало.

Для отдыхающих есть возможность прокатиться на различных водных аттракционах, совершаются поездки в открытое море.

Тем, кто предпочитает отдыхать "дикарями", подойдут дикие пляжи, которых в Геленджике также много. Наиболее известные – "Голубая бездна" и "Сосновка". Следует помнить, что такие пляжи преимущественно галечные, с крупными камнями, проход на них может быть ограниченным и непростым – это не подойдет отдыхающим с детьми или тем, кто ограничен отсутствием личного транспорта. Также следует помнить о технике безопасности, так как подобные пляжи практически ни чем не оснащены. Однако многие туристы не боятся трудностей и выбирают именно такие пляжи из-за более чистой воды, небольшого количества туристов и красивых, "диких" видов на геленджикскую природу.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Сколько денег нужно на отдых в Геленджике?

Цены на отдых в Геленджике зависят от множества факторов: выбранного места проживания, занятий (загорать и купаться в море или посещать экскурсии), расходов на транспорт и так далее. Необходимо учитывать, что цены в Геленджике поднимаются в туристический сезон – с мая по октябрь. Пик "взлета" цен приходится на летние месяцы.

В среднем отдых эконом-уровня в течение недели обойдется в сумму от 20 тыс до 35 тыс рублей, уровня стандарт/комфорт – от 35 тыс до 70 тыс рублей.