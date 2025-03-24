Отечественных игристых вин на российских прилавках станет больше

Одно из крупнейших винодельческих предприятий России, краснодарский агропромышленный комплекс "Фанагория", после модернизации предприятия планирует удвоить производство игристых вин.

В скором времени качественных российских игристых вин на прилавках российских магазинов станет больше – кубанская агропромышленная фирма "Фанагория" вложила 150 млн рублей в модернизацию их производства, сообщила пресс-служба предприятия.

Уже к сентябрю на предприятии завершат монтаж восьми новых резервуаров объемом по 5 тысяч декалитров каждый, также готовится площадка технического обслуживания и идет обновление коммуникаций, что обеспечит непрерывность технологического процесса, передает "Интерфакс".

Это позволит компании не только удвоить производство игристых вин до 10 млн бутылок в год, но и серьезно расширить их ассортимент, рассказали в пресс-службе агропромышленного комплекса.

В целом в текущем 2025 году "Фанагория" инвестирует в производство около 1 млрд рублей, что позволит предприятию увеличить объемы выпуска продукции на 13% по сравнению с прошлым годом - до 3,1 млн декалитров солнечного напитка, отметили виноделы.