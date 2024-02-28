Отдых в Ессентуках на майских праздниках подорожал на четверть

Стоимость отдыха во время длинных майских выходных увеличилась в Ессентуках на 25%. Сейчас проживание на курорте обойдется в 18 тыс рублей.

Ессентуки подняли цену на проживание во время майских праздников.

Власти города рассказали, что цены на курорте увеличились на 25% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В 2023 году в это время можно было отдохнуть за 14 тыс рублей.

"Средняя стоимость пребывания в санатории в весенний период составила 18 тыс. руб. в текущем году, и 14,3 тыс. руб. в 2023 году"

– администрация города Ессентуки

При этом увеличилось и количество отдыхающих по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что в нынешнем году на курорт должны приехать на майские выходные свыше 8 тыс путешественников. В 2023 году в этот же период приехали 7,1 тыс человек.

Таким образом, туристический поток в Ессентуки увеличится на 13%.

В среднем, путешественники останавливаются на курорте на две недели.

Ранее, власти заявляли, что для увеличения туристического потока, планируют возвести еще 4 здравницы на 6 тыс мест.