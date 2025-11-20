Глава российской делегации на саммите G20 в ЮАР рассказал, чем грозит растущий госдолг странам Запада, а также указал на вывозы для мировой экономики.

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, которые возглавляет делегацию России на саммите "Большой двадцатки" в ЮАР, обратил внимание на вызовы, стоящие перед глобальной экономикой.

Прежде всего он обратил внимание на ситуацию с растущим государственных долгом ряда западных экономик.

"Растущий госдолг ряда стран " Группы семи" толкает их к финансовому коллапсу"

– Максим Орешкин

Он добавил, что на мировую экономику могут оказать негативное влияние искусственно созданные финансовые пузыри.

Кроме того, продолжил он, экономика сегодня фрагментируется, в том числе и из-за санкционного давления.

"Мировая экономика сталкивается с сильной фрагментацией. Развитые экономики продолжают незаконные односторонние меры, включая санкции, торговые барьеры, технологические и образовательные ограничения, а также изъятие суверенных активов"

– Максим Орешкин