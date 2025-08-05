Оппозиция объявит кандидата на пост мэра Тбилиси сегодня

Две оппозиционные партии готовы объявить единого кандидата на пост мэра Тбилиси. Его личность станет известна сегодня вечером.

Оппозиционные партии "Гахария – За Грузию" и "Лело" сегодня вечером назовут единого кандидата на пост мэра Тбилиси, объявила член партии бывшего премьер-министра Грузии Тамар Кекенадзе.

"Соглашение по кандидатуре на пост мэра Тбилиси достигнуто, параллельно идет согласование кандидатур во всех 64 муниципалитетах. Мы постепенно будем представлять вам каждого по отдельности"

- Тамар Кекенадзе

Она подчеркнула, что основных критериев, как для мэра Тбилиси, так и для глав всех 64 муниципалитетов, будет несколько. В первую очередь, это будут профессионалы, отличающиеся высокой надежностью, добавила политик.

Напомним, что партия "За Грузию", созданная бывшим премьер-министром Георгием Гахария, и коалиция "Сильная Грузия", куда входит "Лело", договорились о сотрудничестве на муниципальных выборах, намеченных на 4 октября.

Одним из возможных кандидатов от них на пост мэра Тбилиси может стать Алеко Элисашвили, который уже боролся за пост с действующим градоначальником столицы Кахой Каладзе в 2017 году. Тогда он занял второе место. Сам Элисашвили готов к выдвижению.