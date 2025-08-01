Вестник Кавказа

Каха Каладзе обрел первого оппонента на муниципальных выборах

© Фото: официальные соцсети Кахи Каладзе
Зураб Махарадзе стал кандидатом на пост главы Тбилиси от партии "Консерваторы за Грузию". Он стал первым оппонентом действующего градоначальника Кахи Каладзе на предстоящих выборах.

Партия "Консерваторы за Грузию" выдвинула Зураба Махарадзе в качестве кандидата на пост мэра Тбилиси на муниципальных выборах.

"Мы хотим говорить о вопросах, которые действительно волнуют людей, таких, как массовая миграция, катастрофическая демографическая ситуация"

- Зураб Махарадзе

Он станет оппонентом действующего градоначальника Тбилиси Кахи Каладзе, который выступает кандидатом на пост от правящей партии "Грузинская мечта".

Напомним, что выборы в органы местного управления в Грузии состоятся 4 октября.

