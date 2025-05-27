Оппозиция в Грузии не находит соперника Каладзе на пост мэра

Кто станет соперником Каладзе на муниципальных выборах в Грузии? В оппозиции пока не определились с кандидатом на пост мэра Тбилиси. Сейчас в списке пять имен.

Оппозиционные партии "Лело – Сильная Грузия" и "За Грузию" еще не выбрали кандидата на пост мэра Тбилиси. Ранее правящая партия Грузии выдвинула кандидатуру Кахи Каладзе - действующий градоначальник может пойти на третий срок.

Выборы в Грузии состоятся 4 октября, Каладзе, кандидат от "Грузинской мечты" начнет активную кампанию после 5 августа, тем временем грузинская оппозиция не может определиться со своим нейтральным кандидатом.

"Мы рассмотрели 20 кандидатов. Сейчас дошли до пяти, и в этой пятерке может быть Алеко Элисашвили"

– член партии "Лело" Давид Усупашвили

Алеко Элисашвили – лидер партии "Граждане", на выборах в 2017 году он в борьбе с Каладзе за пост мэра Тбилиси занял второе место.

Оппозиция Грузии должна назвать имя кандидата в течение месяца.

"Юридическая дата, когда кто-то должен назвать кандидата в мэры, – 4 сентября"

– Усупашвили

По словам депутата, вероятность того, что партии не смогут определиться с нейтральным кандидатом исключена.